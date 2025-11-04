Okan Buruk galibiyetin anahtarını açıkladı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Johan Cruijff Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''SIRALAMASI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR''

Geçen sene burada Ajax ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynadıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Bu sene ise Ajax ile UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacağız. Rakibimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralaması bizi ilgilendirmiyor. Onların bizi ne kadar yenmek istediğini biliyoruz. Bu karşılaşmayı 'çıkış maçı' olarak gördüklerini biliyoruz. Bu şekilde maça hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

''KARŞIMIZDA BİZİ ZORLAYACAK TAKIM VAR''

Ajax'ın bu sezon maçlarda çabuk gol yediğine değinen Buruk, şunları kaydetti:

"İlk yarı performansları ile ikinci yarı performansları arasında fark var. Bizim de pozitif olarak ilk yarı ile ikinci yarı performanslarımızda değişiklikler oldu. İki takım da kendi oyunlarını oynayacak. İyi oyunculara sahipler. Karşımızda bizi zorlayacak bir takım var. Bundan önceki sonuçlar kimseyi aldatmasın. Chelsea maçında erken kırmızı kart yediler. Inter maçında da durum 0-0'ken çok fazla gol kaçırdılar. Duran toptan da 2 gol yediler. Şu anda en iyi dönemlerinde değiller. Yine de önemli oyunculara sahipler. Son 2 maçımızda 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok önemli yerlere götürecek. Benim ve oyuncularımın büyük hayaller kurması için bu maçın önemli bir değeri var. İnşallah bu hayali maçtan sonra kuracağız."

''BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK''

Şampiyonlar Ligi'nde iki maç kazandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. Buradaki her takım için hedef, bir sonraki tura ulaşmak. Takımların en büyük hedefi de burada ilk 8'e girmek. Bu maç bizim için çok kritik. Ajax için de bu maç çok kritik. Onlar da ilk puanlarını almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Ajax ile geçen sene oynadıkları maça değinen Buruk, "Geçen sene buradaki maçta, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek için mücadele etmiştik. İyi bir durumda buraya gelmiştik. Ajax, geçen sene daha başarılıydı. Çok büyük şeyler değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik bir kadromuz var. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. Daha tecrübeli ve öz güveni yüksek bir Galatasaray var. Geçen seneki kafada değiliz. Geçen seneki organizasyonda da değiliz. Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

''BU BİZE GALİBİYET GETİREBİLİR''

Ajax karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını aktaran Buruk, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz formda olmasa da iyi oyunculara sahipler. İç sahada oynuyorlar. Burada da en yüksek performansı vermeye çalışacaklar. Biz de buna doğru bir şekilde cevap vermeliyiz. Son iki maçtaki en önemli şey, takım olmamızdı. Top rakipteyken beraber savunma yaptık. Top bizdeyken de beraber hücum yaptık. Önemli bir kaliteye sahibiz. Bu bize galibiyet getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

''BİZİ YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK''

Ajax'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "Ajax, bizi yenmek için her şeyi yapacak. Ben bunu açıkça söyledim. Takım toplantısında 'Rakipleri önemsemeye ihtiyacımız var.' dedim. Son 2 lig beraberliğinde bunu biraz yaşadık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldık. 10 kişi kalma sebeplerinden bir tanesi de takımın öz güveni ve rahatlığı olabiliyor. Bodo/Glimt ve Liverpool maçına başladığımız gibi diğer karşılaşmalara başlamamız lazım. Bazen bir dikkatsizlik, bütün takıma sorun çıkartıyor. Rakibimizi önemsemeliyiz. Bundan önce kazandığımız iki maçı değerli kılmak için bu maçı da kazanmalıyız." şeklinde konuştu.