Okan Buruk basın toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Okan Buruk basın toplantısı CANLI izle!

Kopenhag Teknik Direktörü Jacop Neestrup, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Okan Buruk'a yüklendi. Neestrup, ''Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum'' dedi. Okan Buruk basın toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Okan Buruk - Basın Toplantısı 11.12.2023 Pazartesi bugün yapılacak.

Basın toplantısınıSpor, TRT Spor, Tivibu Spor, GS TV, beIN Sports Haber yayınlıyor.

Okan Buruk hakkında konuşan Neestrup, "Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum, Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün. Biz İstanbul'da 1 puan almadık, 2 puan kaybettik" dedi.