Oğuzhan Özyakup'un kim olduğu merak ediliyor. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup, profesyonel kariyerini sonlandırdı. Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak emeklilik kararını duyurdu. Beşiktaş'ın sevilen ve başarılı futbolcusunun bu kararı üzüntüyle karşılandı. Oğuzhan Özyakup'un hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Özyakup'un hayatı ve kariyeri...

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992 yılında doğmuştur. Orta saha pozisyonunda oynayan Hollanda asıllı Türk eski millî futbolcudur.

Hollanda'nın Zaandam kentinde doğan Özyakup, AZ ve Arsenal kulüplerinin altyapısında oynadı. Arsenal'deyken 2008-09 ve 2009-10 Premier Akademi Ligi'nin yanı sıra 2008-09 FA Gençlik Kupası'nı kazandı. Profesyonel seviyede ise Özyakup, Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. 2022'de Fortuna Sittard ile anlaştı ve 2024'te, 31 yaşındayken emekli olduğunu açıkladı.

Özyakup, 2012'de Türkiye'yi temsil etmeye geçene kadar Hollanda'nın U-17 ve U-19 seviyelerinde kaptanlığını yaptı. Türkiye'yi U-21 seviyesinde 7 kez temsil etti ve iki gol attı. İlk uluslararası tecrübesini 2013 yılında kazanan Özyakup, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alarak ülkesini 42 kez temsil etti ve bir kez gol attı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN KARİYERİ

AZ Alkmaar

Futbola, Zaandam Türk Spor takımında başlayan futbolcu 2002'de AZ altyapısına geçti. Burada B1 ve A1 seviyelerinde forma şansı buldu.

Arsenal

2008-2009

Oğuzhan, 1 Eylül 2008 tarihinde Arsenal altyapısına geçmiştir.[1] 2008-09 sezonunda FA Youth Cup şampiyonu olurlarken, Özyakup final maçlarının ikincisinde son 7 dakika forma giydi.

2009-2010

2009-10 sezonunda 18 yaş altı ligi olan Premier Academy League'de şampiyonluk yaşadılar. Yarı finallerde Oğuzhan, Manchester United karşısında uzatmalarda gol attı. 1-1 bitip, penaltılara giden maçta takımının ilk penaltısını gole çevirdi. Finalde de forma şansı buldu.2011-12 sezonunda 12 maçta 4 gol 5 asist yaptı. Oğuzhan, 2009 yılında kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2010-2011

2011 yılında kulübüyle 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunda 51 numarayı alıp kadroda ismen yer alsa da forma şansı bulamadı.

2011-2012

2011-12 sezonunda Manchester United deplasmanında ilk kez Premier League kadrosuna girdi ancak maçta forma şansı bulamadı. Arsenal, maçı 8-2 kaybetmişti.

Beşiktaş

8 Haziran 2012 tarihinde Beşiktaş'tan, KAP'a gönderilen açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un transferi duyuruldu. 2012-13 Süper Lig sezonun ilk maçında teknik direktör Samet Aybaba tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ikinci yarıda görev verilmiş ve bu şekilde 19 Ağustos 2012 tarihinde ilk resmi maçına çıkmıştır. Oğuzhan Özyakup, babasının 15 Mart doğumlu olmasından dolayı Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giymektedir. Beşiktaş forması ile ilk golünü 4 Kasım 2012 tarihinde BJK İnönü Stadyumu'nda Mersin İdman Yurdu ile oynanan lig maçının 31. dakikasında kaydetti. Kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen futbolcuya "Ozzy" lakabı verildi. Sezon boyunca toplam 30 kez kadrodaydı 18 kez ilk on birde başladı 10 kez oyuna sonradan girdi ve 2 kez kulübede oturdu. Ayrıca 2 gol 7 asistlik bir katkı yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp 1 asist yaptı.

2013-14 sezonunda ise Slaven Bilic'in orta sahada Manuel Fernandes ile birlikte görev verdiği oyuncu olan Oğuzhan, Trabzonspor maçının kadrosunda olsa da süre alamadı. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde Tromsö maçlarında görev yapan Oğuzhan kendi evinde oynanan maçta bir gol attı ve kariyerindeki ilk Avrupa golünü attı ve takımının üst tura çıkmasında pay sahibi oldu. Ancak takımı daha sonra UEFA tarafından men edildi. Ligde ilk maçına 26 Ağustos günü Kayseri Erciyesspor karşısında çıkan Oğuzhan bu maçta bir de asist yaptı. 5 ile 8.haftalar arası baldır yırtığı nedeniyle oynayamadı. 9. haftada sahalara döndü ve Akhisar Belediyespor maçında 1 gol 1 asist performansıyla oynadı. Bir sonraki golünü ise Konyaspor maçında attı. Bir hafta sonra ise 3-3 biten Fenerbahçe maçında asist yaptı. Son iki haftada ise sakatlığı nedeniyle süre almadı. Sezonun ikinci yarısında ise Fernandes'in yaşadığı problemler nedeniyle bu oyuncunun mevkiine çekildi ve formasını kaptı. 19. haftada Kayseri Erciyesspor maçında bir de gol attı.

4 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un 2016 yılında bitecek olan sözleşmesi 2 yıl uzattı. Buna göre Oğuzhan 2018'e kadar Beşiktaş ile sözleşme yapmış oldu. İmzalanan sözleşmeye göre Oğuzhan yıllık 1.4 milyon Euro olacak. 5 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş'tan, KAP'a gönderilen açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un transferi duyuruldu.

2015-16 Sezonunda Beşiktaş Teknik Direktörü, Slaven Bilic Premier League ekiplerinden West Ham United'ın başına geçince Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Sezon başında iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Sezonun daha ilk maçında Mersin İdman Yurdu müsabakasında Oğuzhan 3 asist yaparak, takımının galibiyeti için büyük pay sahibi oldu. 9' ve 68'de Cenk Tosun'a 2 asist ve 73' te Olcay Şahan'a 1 asist yaptı. Karşılaşmayı Beşiktaş 5-2 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Karşılaşma sonunda yorumcular, Oğuzhan Özyakup'un bu maçtaki performansını, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralarından biri olarak gösterilen, Real Madrid'in efsane oyuncularından Zinedine Zidane'a benzetti. Süper Lig Hasan Doğan Sezonunu, Oğuzhan Özyakup: 41 maçta (10 gol 8 asist) istatistik ile şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin (TPFD) ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde Süper Lig'de 2015-2016 sezonun en iyileri arasında yer aldı.

2016-2017 Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile, sezonun ilk maçında Alanyaspor ile karşılaştı.

Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın ayrılığından sonra boş kalan 10 numaralı formayı Oğuzhan Özyakup aldı. 2017-2018 sezonunda 24 süper lig,5 Türkiye kupası,7 Şampiyonlar ligi ve 1 TFF süper Kupa maçı olmak üzere toplamda 37 maça çıktı ve 8 asistlik bir performans gösterdi.

Feyenoord (kiralık)

2019-2020 sezonunun devre arasında Eredivisie takımlarından Feyenoord'a geçici olarak transfer oldu.

Fortuna Sittard

1 Eylül 2022 tarihinde Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 10 Eylül 2022'de Fortuna Sittard ve NEC Nijmegen arasında oynanan maçta Sittard forması ile ilk maçına çıktı. Aynı maçın 71. dakikasında yeni takımı ile ilk golünü attı.

Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.