Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi sözleri! 'Aşk Beni Yendi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı Aşk Beni Yendi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi şarkı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi sözleri nedir?
Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir.
OĞUZHAN KOÇ - AŞK BENİ YENDİ ŞARKI SÖZLERİ
Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi
Aldı verdi aşk beni yendi
***
Neşesini kederini gördüm, bilemedim belki de kördüm daha önce,
Seni gördüğümde anladım ben aşk nedir
***
Yanar mı yansın gönlüm,
Kim bilir kaç kere söndürdüm
Bana güldüğünde buz dağım erir
***
Aldı verdi aşk beni yendi,
Kaldı tadı kalbimde.
***
Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi
Aldı verdi, aşk beni yendi
***
Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi
Aldı verdi, aşk beni yendi
***
Yanar mı yansın gönlüm,
Kim bilir kaç kere söndürdüm
Bana güldüğünde buz dağım erir
***
Aldı verdi aşk beni yendi,
Kaldı tadı kalbimde.
***
Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi
Aldı verdi, aşk beni yendi
***
Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi
Aldı verdi, aşk beni yendi