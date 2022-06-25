Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi sözleri! 'Aşk Beni Yendi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi sözleri! 'Aşk Beni Yendi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi sözleri! 'Aşk Beni Yendi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı Aşk Beni Yendi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi şarkı sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi sözleri nedir?

Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir.

OĞUZHAN KOÇ - AŞK BENİ YENDİ ŞARKI SÖZLERİ

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi aşk beni yendi

***

Neşesini kederini gördüm, bilemedim belki de kördüm daha önce,

Seni gördüğümde anladım ben aşk nedir

***

Yanar mı yansın gönlüm,

Kim bilir kaç kere söndürdüm

Bana güldüğünde buz dağım erir

***

Aldı verdi aşk beni yendi,

Kaldı tadı kalbimde.

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

***

Yanar mı yansın gönlüm,

Kim bilir kaç kere söndürdüm

Bana güldüğünde buz dağım erir

***

Aldı verdi aşk beni yendi,

Kaldı tadı kalbimde.

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

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