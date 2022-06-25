Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi sözleri! 'Aşk Beni Yendi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Oğuzhan Koç - Aşk Beni Yendi şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir.

OĞUZHAN KOÇ - AŞK BENİ YENDİ ŞARKI SÖZLERİ

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi aşk beni yendi

***

Neşesini kederini gördüm, bilemedim belki de kördüm daha önce,

Seni gördüğümde anladım ben aşk nedir

***

Yanar mı yansın gönlüm,

Kim bilir kaç kere söndürdüm

Bana güldüğünde buz dağım erir

***

Aldı verdi aşk beni yendi,

Kaldı tadı kalbimde.

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

***

Yanar mı yansın gönlüm,

Kim bilir kaç kere söndürdüm

Bana güldüğünde buz dağım erir

***

Aldı verdi aşk beni yendi,

Kaldı tadı kalbimde.

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

***

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam.

Aşka mı düşelim kendimi kandıramam.

Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

Aldı verdi, aşk beni yendi

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