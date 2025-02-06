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Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli?

Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli?
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Türkiye'de devrim niteliğinde bir girişime imza atan Öktem, özellikle Martı scooter ve Martı TAG (Taksiye Alternatif Yolculuk) uygulamasıyla dikkat çekiyor. Peki, Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli, eğitimi nedir ve kariyerinde hangi başarılara imza atmıştır? İşte detaylar...

Türkiye'nin en önemli girişimcilerinden biri olan Oğuz Alper Öktem, Martı İleri Teknoloji'nin kurucusu ve CEO'su olarak tanınıyor. Öktem'in liderliğindeki Martı, 13 Temmuz 2023'te New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı. Bu başarıyla, Martı New York Borsası'nda listelenen ilk Türk mikro mobilite şirketi oldu. Peki, Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli?

OĞUZ ALPER ÖKTEM KİMDİR?

Oğuz Alper Öktem, 10 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'nden tam burslu olarak 2009 yılında mezun olmuştur. Ardından, Chicago Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde lisans eğitimini onur derecesiyle üç yılda tamamlamış ve 2012 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise London School of Economics'te Siyasal Ekonomi alanında yapmış ve 2014 yılında mezun olmuştur. Eğitimi sırasında LSE Turkish Society'de başkanlık yapmıştır.

Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli?

Profesyonel kariyerine Deutsche Bank'ın Londra ofisinde nükleer enerji şirketleri üzerine çalışarak başlayan Öktem, 2014 yılında İstanbul'a dönerek BluTV'de Operasyon Direktörü (COO) olarak görev almıştır. Daha sonra McKinsey & Company'de çalışmış ve Kolektif House'un yatırımcıları arasında yer almıştır. Kasım 2018'de, İstanbul'da mikro mobilite çözümleri sunmak amacıyla kız kardeşi Sena Öktem ile birlikte Martı İleri Teknoloji şirketini kurmuştur. Şirketin hisseleri, 13 Temmuz 2023 tarihinde New York Borsası'nda işlem görmeye başlamış ve Öktem, açılış gongunu çalmıştır.

Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli?

Oğuz Alper Öktem, İstanbul'da taksi sorununu çözmek amacıyla kurduğu paylaşımlı yolculuk sistemiyle de tanınmaktadır. Ayrıca, 2019 ve 2020 yıllarında Webrazzi Ödülleri'nde "Yılın Girişimcisi" seçilmiş, 2021 yılında GQ Men Of The Year'da "Yılın Girişimcisi" ödülüne layık görülmüştür.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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