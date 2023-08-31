2024 MEMUR MAAŞ HESABI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, imam zamlı maaş tablosu! Hangi meslek ne kadar maaş alacak?

Öğretmen, doktor, polis, imam, hemşire memur maaş zammı belli oldu. 2023 mesleklere göre memur maaş hesabı gündeme oturdu. Yaklaşık 8,5 milyon kişiyi ilgilendiren memur maaş zammında karar verildi. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti nihai zam kararını kamuoyuyla paylaştı. Karar doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak. Peki, öğretmen, doktor, polis, hemşire, imam maaşı ne kadar oldu?

Toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklisinin 2024-2025 maaşları belli oldu. Öğretmen, doktor, polis, imam, hemşire maaşı ne kadar? Mesleklere göre memur maaş tablosu gündeme oturdu. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından duyurulan zam oranına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış olacak. Zam kararına itiraz edilemeyecek. Peki; öğretmen, doktor, polis, imam maaşı ne kadar oldu?

ÖĞRETMEN, DOKTOR, POLİS, İMAM, HEMŞİRE MAAŞ TABLOSU 2024

Ocak 2024'te yapılacak artışa, Temmuz 2023'ten yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek olarak, Ocak 2024'e ait yüzde 15 toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu oranlara 6 aylık enflasyon farkı dahil edilecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyordu.

Yaklaşık 3 hafta süren müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen zam görüşmelerinde uzlaşma sağlayamadı. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti zam kararını verdi. Karara itiraz edilemeyecek ve kesin olacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADARDI?

Bu yılın Temmuz ayında memurlara yapılan 8.077 lira seyyanen zam yapılmıştı. Öğretmen, doktor, polis, hemşire, araştırma görevlisi ve diğer meslek gruplarının maaşları şu şekilde olmuştu:

9/1 ÖĞRETMEN 22 BİN 840 LİRA

1/4 ÖĞRETMEN 26 BİN 641 LİRA

8/1 POLİS MEMURU 29 BİN 512

11/1 POLİS MEMURU 27 BİN 372 LİRA

1/4 UZMAN HEKİM 37 BİN 162 LİRA

7/1 UZMAN HEKİM 32 BİN 557 LİRA

9/1 HEMŞİRE 23 BİN 622 LİRA

5/1 HEMŞİRE 26 BİN 527 LİRA

1/4 PROFESÖR 48 BİN 111 LİRA

8/1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 29 BİN 446 LİRA

7/1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 31 BİN 750 LİRA

9/1 VAİZ 23 BİN 720 LİRA

1/4 VAİZ 27 BİN 607 LİRA

9/1 AVUKAT 27 BİN 767 LİRA

1/4 AVUKAT 27 BİN 607 LİRA

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 04 LİRA

15/1 HİZMETLİ 20 BİN 471 LİRA

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ SON TOPLANTISINI YAPTI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde nihai kararını vermek için son kez toplandı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci, 22 Ağustos'ta sona erdi.

Müzakerelerin ardından Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise taraflar uzlaşma sağladı. Uzlaşma sağlanamayan maddeler için taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.

26 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son toplantısını yapmak üzere Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplandı. Sayıştay binasında yapılan toplantıda kurul, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikaların uzlaşmaya varamadığı maddeler ve memur ve memur emeklilerinin 2 yıllık süreçte alacağı genel zam oranlarında nihai kararını verdi.

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