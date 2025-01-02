Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
Beklenen görüşme başladı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kira artış oranı 2025'te ne kadar olacak?" sorusu, yeni yılın gelmesiyle birlikte ev sahipleri ve kiracılar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre belirleniyor. Bu nedenle 2025 yılı kira zam oranları da enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Peki, TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? İşte detaylar!

Kira artış oranı, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplanıyor. Ancak son yıllarda, yasal düzenlemelerle kira zamlarına üst sınır getirilmesi nedeniyle, kira artışları sabit oranlarla sınırlandırılmış durumda. 2025 yılı için kira artış oranı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, ilgili düzenlemeleri ve güncel verileri yakından takip ediyor. Peki, TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Kira artışı 2025 yılında hangi orana göre yapılacak ve kiracıları nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde...

TÜİK KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE KADAR OLACAK?

Kira artış oranları, Türkiye'de genellikle TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE oranı dikkate alınarak belirleniyor. Ancak 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi, 2025 yılında da hükümetin kira artışlarına bir üst sınır getirmesi bekleniyor. Bu üst sınır, özellikle fahiş kira artışlarının önüne geçmek için uygulanan bir tedbirdir.

2024 yılında geçerli olan yasal düzenlemeye göre, konut kiralarında artış oranı %25 ile sınırlandırılmıştı. Eğer bu uygulama 2025 yılında da devam ederse, kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların bir kısmı ortadan kalkacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜFE NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranlarının üst sınırı olmasa dahi, TÜFE oranları zam belirlemede temel ölçüt olmaya devam ediyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranı, enflasyon verilerine göre hesaplandığı için kiralarda belirleyici rol oynar. 2025 yılı için net oranlar, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması açıklandığında kesinleşecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Pilot, iniş takımları açılmayan uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
img

Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
img

Böyle geri vites görülmedi! Kavga için indi, bakın kime denk geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia

Son Dakika Haberleri

Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025? Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 2 Ocak Hudutsuz Sevda 48. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.