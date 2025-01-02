OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplanıyor. Ancak son yıllarda, yasal düzenlemelerle kira zamlarına üst sınır getirilmesi nedeniyle, kira artışları sabit oranlarla sınırlandırılmış durumda. 2025 yılı için kira artış oranı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, ilgili düzenlemeleri ve güncel verileri yakından takip ediyor. Peki, TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Kira artışı 2025 yılında hangi orana göre yapılacak ve kiracıları nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde...

TÜİK KİRA ARTIŞ ORANI 2025 NE KADAR OLACAK?

Kira artış oranları, Türkiye'de genellikle TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE oranı dikkate alınarak belirleniyor. Ancak 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi, 2025 yılında da hükümetin kira artışlarına bir üst sınır getirmesi bekleniyor. Bu üst sınır, özellikle fahiş kira artışlarının önüne geçmek için uygulanan bir tedbirdir.

2024 yılında geçerli olan yasal düzenlemeye göre, konut kiralarında artış oranı %25 ile sınırlandırılmıştı. Eğer bu uygulama 2025 yılında da devam ederse, kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların bir kısmı ortadan kalkacak.

TÜFE NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranlarının üst sınırı olmasa dahi, TÜFE oranları zam belirlemede temel ölçüt olmaya devam ediyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan TÜFE oranı, enflasyon verilerine göre hesaplandığı için kiralarda belirleyici rol oynar. 2025 yılı için net oranlar, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması açıklandığında kesinleşecektir.