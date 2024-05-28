NY TASARIM, Özgün Desenli Sehpaları ile Mobilya Sektöründe Fark Yaratıyor

Koleksiyonlar ve Tarzlar

Mayıs ayında piyasaya sürülen Mercury koleksiyonunun yan sehpa modelleri, klasik, modern, sofistike, minimalist ve natüralist gibi çeşitli tarzlara hitap eden desenleriyle dikkat çekiyor. Koleksiyon hem iç mekan hem de dış mekan dekorasyonunda şıklık ve fonksiyon sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. NY TASARIM, tamamlayıcı mobilya üretiminde estetik zenginliği ve kullanıcı dostu fonksiyonelliği ile sektöre öncülük ediyor.

İç ve Dış Mekan Kullanımı

NY TASARIM'ın ürünleri, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. Hem iç mekan dekorasyonunda şıklık ve fonksiyon sağlar hem de dış mekanlarda dayanıklılığıyla göz kamaştırır. Ürünler, suya ve güneşe dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, bu da onları uzun ömürlü kılar ve dış mekan kullanımına uygun hale getirir. Ayrıca, istenirse LED ışık ile gece kullanımı için de uygun olan modeller sunulmaktadır. Bu özellik, mobilyaların mekanlara 24 saat estetik katmasını sağlar ve kullanım çeşitliliğini artırır.

Teknoloji ve Çevre Duyarlılığı

2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren NY TASARIM, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, inovasyon odaklı araştırmalar yapmakta ve çevreye duyarlılık ilkesiyle hareket etmektedir. Şirketin bu yaklaşımı, yeni nesil tamamlayıcı mobilya üretiminde bir adım öne çıkmasını sağlıyor. NY TASARIM'ın ürünleri, estetik açıdan zengin tasarımları, üstün kalitesi, dayanıklılığı ve fonksiyonel çözümleriyle öne çıkmaktadır. Ultra parlak, ultra mat ve üç boyutlu dokulu yüzey seçenekleriyle sunulan ürünler, her zevke ve mekana uyum sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Uzman Çözüm Ortakları

NY TASARIM, uzman çözüm ortakları ile çalışarak projelerin her aşamasında profesyonel destek sağlamaktadır. İş birliği yapılan firmalar, mobilya tasarımı ve üretiminde yüksek kalite standartlarını benimsemiş, yenilikçi ve güvenilir partnerlerdir. Bu sayede, müşterilere en iyi hizmeti sunarak, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını garantilemektedir.

Kurumsal Hizmetler ve Marka Değeri

NY TASARIM, kurumsal marka değerini artırmak isteyen firmalara özgün desenlerle yapılan tamamlayıcı mobilya üretimi hizmeti sunarak yeni mimari farklılıklar katmayı hedeflemektedir. Yüksek teknoloji ile sanatın birleştiği geniş ürün yelpazesi, otellerden kafelere, restoranlardan ofislere kadar birçok alanda kullanılmaya uygun hizmetler sunmaktadır. Kurumsal müşteriler için özel tasarım ve üretim çözümleri sunan NY TASARIM, markaların mekanlarına estetik ve işlevsellik katmaktadır.

Paketleme ve Lojistik

NY TASARIM, paketleme ve lojistik konularında da özenle hareket etmektedir. Ürünler, taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde özenle paketlenir ve müşterilere güvenle ulaştırılır. Lojistik süreçlerinde hızlı ve güvenilir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımıyla hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin taleplerine cevap vermektedir.

Hakkında:

NY TASARIM, 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren bir mobilya üreticisidir. Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürünleriyle tanınmaktadır. Yenilikçi tasarımları ve yüksek kalite standartları ile mobilya sektöründe öne çıkmaktadır.

İletişim:

NY TASARIM İletişim Bilgileri

Telefon: 0 212 463 71 70 – 0 212 993 18 92

E-posta: info@nytasarim.com.tr

Website: www.nytasarim.com.tr

NY TASARIM'ın özgün tasarımlarını ve yenilikçi ürünlerini yakından görmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.