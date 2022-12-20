Ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe, Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inerek Arjantinli oyuncular ile birlikte sevinmesi gündem olmuştu. Şimdide özel hayatı ile gündem olan Nusret Gökçe bir süre önce ünlü sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası'na da görüntüleri oraya çıktı. ikilinin 2015 yılından beridir tanıştıkları gözlerden kaçmadı.Peki,Nusret Gökçe, Dan Bilzerian DM mesajları ne? Nusret Gökçenin ile Dan Bilzerian aşk mı yaşıyor? İşte konu hakkında merak edilenler..

Yayınladığı cinsel içerikli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde hareketleriyle Messi'yi bunaltan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Peki, Nusret Gökçe, Dan Bilzerian DM mesajları ne? Nusret Gökçenin ile Dan Bilzerian aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde..

NUSRET GÖKÇE OZAN BİLZİERİAN DM MESAJLARI NE?

33,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü. Gökçe'nin fenomene kendi fotoğraflarının yanı sıra konuk olduğu yarışmalardaki görüntülerini de gönderdiği görüldü. Sosyetik kasabın, Bilzerian'a 2015 yılında gönderdiği "Senden hoşlanıyorum. Seni ilk gördüğümde senden hoşlandım" yazılı fotoğraf da dikkatlerden kaçmadı.

NUSRET GÖKÇE İLE MESSİ ARASI NELER YAŞANDI?

Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi. Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti. Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.