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Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu oldu. Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kimdir ve Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kimdir? Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Nuray Karaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kimdir? Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NURAY KARAOĞLU KİMDİR?

Nuray Karaoğlu, Bursa'da doğdu. Karaoğlu, lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimleri alanında yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Nuray Karaoğlu, Göztepe Rotary Kulübü'nde 2002-2004 Döneminde başkanlık yapmıştır. KAGİDER üyesi olan Karaoğlu, 2002 yılında KA-DER'e üye olmuştur. Nuray Karaoğlu, süreli dergi, eğitim yayınları üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir. Nuray Karaoğlu, Kadın Girişimciliği, Örgüt İçi İletişim Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitimi, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi, Erickson Denge Merkezi NLP Practitioner Sertifika Programlarına katılmıştır. 2017'den beri KA.DER Genel Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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