Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

30 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Nordsjaelland - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Nordsjaelland- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nordsjaelland- Fenerbahçe maçı ne zaman?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Bu karşılaşma Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan ExxenSpor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL