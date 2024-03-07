Nijerya Merkez Bankası, yeni Blockchain ortaklığını duyurdu

Nijerya Merkezi Bankası, dijital para birimi eNaira'nın kullanımını teşvik etmek amacıyla öncü Blockchain şirketi Gluwa ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği, eNaira'nın benimsenmesini hızlandırmak ve Nijeryalıların finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için yenilikçi bir adım olarak ifade edildi.

Nijerya Merkez Bankası, Blockchain İnovasyonunu Desteklemeye Devam Ediyor

Nijerya Merkezi Bankası, Blockchain tabanlı kredi platformu Gluwa ile bir iş birliği başlattığını duyurdu. Bu ortaklık, Nijerya'nın merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olan eNaira'nın yaygınlaşmasını hızlandırmayı hedefliyor. Gluwa, kendi geliştirdiği Credal teknolojisini eNaira ile entegre ederek, kullanıcıların eNaira ile yaptıkları işlemler sırasında bir kredi geçmişi oluşturabilmelerine olanak tanıyacak. Bu teknoloji, kullanıcıların finansal kurumlara veya ulusal sınırlara bağlı kalmaksızın merkezi olmayan bir kredi profili oluşturmalarına imkân veriyor.

Bu iş birliği, eNaira'nın kullanımını artırarak, milyonlarca Nijeryalının finansal sistemlere dahil olmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Gluwa'nın bu adımı, CBDC'nin benimsenmesinde yenilikçi bir yol olarak görülüyor ve kullanıcılarına kredi itibarı oluşturma fırsatı sunuyor. Şirket, aynı zamanda eNaira transferlerini kolaylaştırmak ve krediler için bir kayıt sistemi olarak eNaira'yı kullanmak üzere kredi verenler ve fintech şirketleri ile iş birliği yapmayı planlıyor.

Nijerya, Ekim 2021'de dünya üzerinde ikinci CBDC olan eNaira'yı piyasaya sürerek önemli bir adım atmıştı. Çeşitli zorluklar nedeniyle, özellikle nakit sıkıntısı ve Binance ile yaşanan son anlaşmazlıklar sonrasında, eNaira'nın benimsenmesi beklenenden daha yavaş gerçekleşti. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) raporuna göre, eNaira'nın piyasaya sürülmesinin ilk yılında, aktif cüzdan kullanım oranları oldukça düşük kaldı. Bu durum, eNaira'nın beklenen kamu benimsemesine ulaşamadığını gösteriyor.

Nijerya Merkez Bankası, bu iş birliği ile eNaira'nın benimsenmesini artırmak ve dijital para biriminin kullanımını genişletmek amacıyla mevcut modelde iyileştirmeler yapmayı hedefliyor. Yeni ortaklık açıklaması, Binance ile yaşanan ve ülke genelinde geniş yankı uyandıran anlaşmazlık sonrasında geldi. Hükümet, Binance'in yetkisiz faaliyetlerine ve naira döviz kurlarının manipüle edilmesi iddialarına karşı sert tedbirler alarak, şirkete büyük bir para cezası uyguladı ve iki yöneticiyi gözaltına almıştı.