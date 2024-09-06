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Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı?

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız isim Victon Osimhen'ın kadrosunda bulunduğu Nijerya milli futbol takımının maçları takip ediliyor. Peki, Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi? Nijerya Benin maçı hangi kanalda?

Osimhen'ın kadrosunda bulunduğu Nijerya milli futbol takımının maçları için taraftarlar şimdiden araştırmalara başlamış durumda. Peki Victor Osimhen'in de oynayacağı Nijerya milli takım maçları ne zaman, hangi gün? Nijerya Benin maçı hangi kanalda? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi?

NİJERYA BENİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nijerya Benin maçı 7 Eylül Cumartesi 19.00'da başlayacak.

Maç kadroları henüz açıklanmadı.

Nijerya Benin maçı yayıncısı bilinmiyor.

NİJERYA KADROSU

İŞte Osimhen'inde içinde olduğu Nijerya kadrosu:

Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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