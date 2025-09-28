Newcastle United-Arsenal maçı CANLI İZLE! Newcastle United-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'in 6. hafta heyecanı, Newcastle United ile Arsenal arasında oynanacak kritik maçla sona erecek. İngiltere futbolunun en çekişmeli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan bu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle United-Arsenal maçı canlı izleme linki haberimizde...

NEWCASTLE UNİTED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Newcastle United-Arsenal maçı hangi kanalda?" sorusu, Bein Sports'un resmi duyurusu ile yanıt buldu. Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak bu önemli mücadele, Bein Sports kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası detaylı analizler, istatistikler ve oyuncu performansları da Bein Sports ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Bu kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, Bein Sports aboneliği ile yüksek kalitede ve kesintisiz yayından yararlanabilir. Ayrıca, Bein Sports'un dijital platformları üzerinden de canlı izleme seçeneği sunulacak. Böylece nerede olursanız olun maç heyecanını anlık olarak yaşayabilirsiniz.

NEWCASTLE UNİTED-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni sezonun iddialı ekiplerinden Newcastle United ile Arsenal arasındaki bu kritik randevu, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçı olarak programlanan mücadele, İngiltere'nin ikonik stadı St James' Park'ta oynanacak.

Saat 18.30'da başlayacak maç, özellikle hafta sonu planlarını bu karşılaşmaya göre yapmak isteyen futbolseverler için önemli bir bilgi. Takımların son performansları, sakatlık durumları ve taktiksel analizler maç saatine kadar güncellenecek ve maç öncesi heyecan giderek artacak.