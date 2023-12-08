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Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne?

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne?

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. Peki, Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne?

NELSSON POZİSYONU PENALTI MI?

Galatasaray'da Muslera hakeme itirazdan sarı kart gördü.

Dakika 45' Abdülkadir Bitigen, VAR kontrolünün ardından penaltı kararı verdi.

Dakika 45' Hakem ilk yarının sonuna iki dakika ekledi.

Dakika 45' Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sağ kanattan getirdiği ve ortaya çevirdiği topta Nelsson'un eliyle müdahale ettiği yönünde itirazlarda bulunuyor.

Nelsson'un pozisyonu ile ilgili hakem yorumları geldiğinde eklenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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