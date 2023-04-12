Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Necmi Kadıoğlu hakkında Necmi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu hayatı merak ediliyor.

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Necmi Kadıoğlu kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Necmi Kadıoğlu hakkında Necmi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu hayatı merak ediliyor. Detaylar...

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR?

Necmi Kadıoğlu, 1954 yılında Gümüşhane'de doğdu.

İlkokulu Gümüşhane'de orta, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı.

İş hayatına Gümrük Müşaviri olarak başladı. Mali Müşavir olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında üstdüzey yöneticilik yaptı.

1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı.

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 15 Aralık 2017 tarihinde istifa edene kadar Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Evli ve altı çocuk babasıdır.