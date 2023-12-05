SHOW TV'nin sevilen dizisi Ne Gemiler Yaktım Pazartesi günü 2. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Ne Gemiler Yaktım Her Pazartesi SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ne Gemiler Yaktım 2. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Ne Gemiler Yaktım Yeni bölüm (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

NE GEMİLER YAKTIM YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Ne Gemiler Yaktım her Pazartesi SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Ne Gemiler Yaktım bu akşam (11 Aralık) saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Ne Gemiler Yaktım Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

NE GEMİLER YAKTIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

SHOW TV'nin sevilen dizisi "Ne Gemiler Yaktım" her Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Ne Gemiler Yaktım " bu akşam, 11 Aralık saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI KİMLER?

Devrim Özkan: Fidan

Berk Hakman: Rutkay

Erkan Kolçak Köstendil: Toprak

Mert Denizmen: Sinan

Onuryay Evrentan: Zehra

Nazmi Kırık: Müdür

Ata Çağan Timur: Semih

Süreyya Kilimci: Perihan

Macit Koper: Tevfik

Çiğdem Selışık Onat: Neriman

Melisa Çelik Ünal: Zeynep

Züleyha Yıldız: Rengin

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, 'kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.