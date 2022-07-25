Nazan Öncel kimdir? Nazan Öncel hayatı ve biyografisi! Nazan Öncel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nazan Öncel merak konusu oldu. İşte Nazan Öncel hakkında merak edilen Nazan Öncel kimdir, Nazan Öncel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Şubat 1956

(66 yaşında)

Karşıyaka

Nazan Öncel (d. 6 Şubat 1956; Karşıyaka, İzmir), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. "Sokak Kızı" lakabıyla da anılan sanatçı, ilk kırk beşliği "Sana Kul Köle Olmuştum"u 1978 yılında yayınlamıştır. 1982 yılında LP formatında yayınladığı ilk albümü tutmayınca, TRT için demolar yapmayı bırakmış, sadece sahne çalışmalarıyla mesleğine devam etmiştir. 9 yıl sonra, 11 Ekim 1991'de yayınladığı Bir Hadise Var albümünün satış başarısıyla da sağlam, kalıcı ve büyük bir başlangıç yapmıştır.