Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman öldü?

Dünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isimler arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, vefatının 5.yılında anılıyor. Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir? İşte detaylar...

Rekorların adamı Naim Süleymanoğlu vefatının 5.yıl dönümünde anılıyor. Halter sporuna küçük yaşlarda başlayan Naim Süleymanoğlu, 1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 kez de dünya rekoru kırdı. Naim Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü olduğunu öğrenenler "Naim Süleymanoğlu ne zaman, kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir? Sorunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

NAİM SÜLEYMANOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alınan Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. O günden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında ölmüş, cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmiştir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ KİLO KALDIRDI?

1988 Seul olimpiyatlarında 60 kg'de silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türk'ü halterci. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da anılır.