Nagihan Karadere ne kanseri ve hastalığı ne olduğu merak ediliyor. Daha önce 3 kez Survivor'da mücadele eden Nagihan Karadere, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Nagihan Karadere ne kanseri? Nagihan Karadere hastalığı ne? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Nagihan Karadere ne kanseri? Nagihan Karadere hastalığı ne?

Nagihan Karadere ne kanseri ve Nagihan Karadere hastalığı ne olduğu gündeme geliyor. Kanser sürecinden bahseden Karadere, canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Nagihan Karadere ne kanseri ve hastalığı ne olduğu merak ediliyor. Nagihan Karadere ne kanseri? Nagihan Karadere hastalığı ne? Detaylar haberimizdedir…

NAGİHAN KARADERE NE KANSERI?

Geçtiğimiz haftalarda rahim ve göğüs kanserine yakalandığı öğrenilen Nagihan Karadere, bugün katıldığı canlı yayında Survivor sürecinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. "Survivor benim hayatımı altüst etti" diyen Karadere, 1 yaşındaki bebeğini kundakta bırakıp yarışmaya gittiğini söyleyerek ağladı.

NAGİHAN KARADERE HASTALIĞI NE?

Göğüs ve rahim kanseriyle mücadele eden Karadere, sağlık durumuyla ilgili "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum. Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor'la hiçbir alakası yok" dedi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor Panorama'da yarışmanın sahte olduğunu söyleyerek Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını eleştiren Nagihan Karadere için "Nagihan birinci olamadığı için bozuldu. O hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben çözemedim" demişti. Ilıcalı'nın bu sözlerine çok kırıldığını söyleyen Karadere, gözyaşlarına hakim olamayarak "Survivor benim hayatımı altüst etti. 1 yaşındaki çocuğumu bıraktım, evliliğim bitti. Ben kundaktaki bebeğimi bırakarak Survivor'a gittim. Acun Bey'in o sözleri kasıtlı olarak söylemediğini biliyorum. Zoruma gitti. Bu kadar emek vererek rekor kırdığım bir olayda bunların söylenmesi üzdü. Aramızda sıkıntı yok, o sözlerden sonra hemen konuştuk.