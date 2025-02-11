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Mustafa Üstündağ Okan Buruk'a ne dedi? Mustafa Üstündağ ile Okan Buruk olayı ne?

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Mustafa Üstündağ Okan Buruk'a ne dedi? Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Ali Sami Yen'deki olaylı Adana Demirspor maçı sonrasında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Paylaşımı sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözler sarf eden ünlü oyuncu, paylaşımının ardından en çok aratılanlarda yer aldı. İşte, detaylar...

Mustafa Üstündağ, Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan olaylı Adana Demir spor – Galatasaray maçı sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Hem Galatasaray taraftarlarının hem de spor kamuoyunun tepkisiyle karşılaşan Mustafa Üstündağ,spor dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. Peki, Peki, Mustafa Üstündağ ne paylaştı? Mustafa Üstündağ Okan Buruk'a ne dedi? İşte, merak edilenler…

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ NE PAYLAŞTI?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçı, saha içindeki gelişmeler ve yaşanan olaylarla gündem olmuştu. Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray'a verilen penaltı kararının haksız olduğunu düşünen Adana Demirspor cephesi, bu duruma sert tepki göstermiş ve 34. dakikada sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti. Bu sıra dışı gelişme, futbol camiasında büyük yankı uyandırırken ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Sosyal medya hesabında bugüne kadar kazandığı ödüllerin fotoğrafını paylaşan Mustafa Üstündağ, paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Mustafa Üstündağ Okan Buruk'a ne dedi? Mustafa Üstündağ ile Okan Buruk olayı ne?Mustafa Üstündağ

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ OKAN BURAK'A NE DEDİ?

Sosyal medyadan paylaştığı ödül fotoğrafı ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a seslenen Mustafa Üstündağ, paylaşımı sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk hocam, sizin vesilenizle 20 yılda edindiğim aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum, kabul ederseniz. Oskar Gültaşlı da size ve takıma Oscar ödülü vermek istiyor. Saygı ve sevgilerimle…"

Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Mustafa Üstündağ Okan Buruk'a ne dedi? Mustafa Üstündağ ile Okan Buruk olayı ne?Okan Buruk

Mustafa Üstündağ Okan Buruk'a ne dedi? Mustafa Üstündağ ile Okan Buruk olayı ne?
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