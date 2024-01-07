Mustafa Savaş kimdir, nereli? Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş biyografisi! Mustafa Savaş ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mustafa Savaşkimdir? Mustafa Savaşkaç yaşında, ne mezunu? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA SAVAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu.

MUSTAFA SAVAŞ NE MEZUNU?

İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.Mezuniyetinden sonra müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı Halk Bankasında ilerleyen yıllarda müfettişlik, şube müdürlüğü, daire başkanlığı gibi farklı kademelerde görevler üstlendi.

MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?

2001 Türkiye ekonomik krizi sonrasında Halk Bankasının yeniden yapılanması aşamasında genel müdür yardımcısı görevine getirildi. Bankanın sigorta şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2002'den 2009'a Risk Yönetimi ve İç Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, 2009-2010 döneminde Risk Takip ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2011 döneminde Bireysel Krediler Genel Müdür Yardımcısı, 2011'de Mevduat ve Nakit Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve 2011'den siyasete ağırlık verdiği 2014 yılına kadar da Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

MUSTAFA SAVAŞ EVLİ Mİ?

İngilizce bilen savaş evli ve 2 çocuk babasıdır.