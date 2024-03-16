Mustafa Doktoroğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nizip Belediye Başkan adayı Mustafa Doktoroğlu kaç yaşında, nereli?
Mustafa Doktoroğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Mustafa Doktoroğlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Nizip Belediye Başkan adayı olan Mustafa Doktoroğlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Doktoroğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Doktoroğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nizip Belediye Başkan adayı Mustafa Doktoroğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MUSTAFA DOKTOROĞLU KİMDİR?
Mustafa Doktoroğlu, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nizip Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Nizip Belediye Başkan adayı Mustafa Doktoroğlu sanayici (iş insanı) 'dır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.