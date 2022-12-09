Muslera kaç maç ceza aldı? Sorusu ve Muslera milli takım'da 10 maç ceza aldı mı? Sorusu, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. FIFA, Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fernando Muslera ve 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Peki, Muslera kaç maç ceza aldı? Muslera milli takım'da 10 maç ceza aldı mı?

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Uruguay'ın Gana ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili FIFA soruşturma başlattı. Karşılaşmanın ardından Muslera, Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, hakemlere ağır yüklenmişti. Cavani de VAR monitörünü yumruklamıştı. Şimdi ise merak edilenler arasında Muslera kaç maç ceza aldı? Muslera milli takım'da 10 maç ceza aldı mı? Soruları yer alıyor. Peki, Muslera kaç maç ceza aldı? Muslera milli takım'da 10 maç ceza aldı mı?

MUSLERA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili FIFA soruşturma başlattı. Karşılaşmanın ardından Muslera, Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin, hakemlere ağır yüklenmişti. Cavani de VAR monitörünü yumruklamıştı. FIFA, Dünya Kupası'nda Uruguay-Gana maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fernando Muslera ve 3 takım arkadaşı hakkında soruşturma başlattı. Muslera'nın cezasından Galatasaray da etkilenebilir.

FIFA Disiplin Komisyonu; Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkınta soruşturma başlattı. Maç cezası alması beklenen Muslera, bu cezayı Galatasaray'da çekebilir. Muslera, ülkesinin oynadığı 3 maçta da forma şansı bulamadı. Tecrübeli kaleci, Dünya Kupası'nı süre alamadan tamamlamış oldu.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Néstor Fernando Muslera Micol (d. 16 Haziran 1986; Buenos Aires, Arjantin) Uruguaylı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. FIFA'nın "Dünyanın en iyi Kalecileri" listesine girmiştir.