YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart'ta gerçekleşen seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu %51 oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı oldu. Gece yarısına doğru kesinleşen seçim sonuçları sonrası Murat Kurum'da açıklamalarda bulundu. Peki, Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi?

MURAT KURUM SEÇİM SONRASI NE DEDİ?

Murat Kurum,"Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız, proje ve hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

İstanbulluların bir kardeşi ve evladı olarak bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bilfiil 39 ilçemizde teşkilatlarımızla, adaylarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce proje ve eserlerimizi paylaştık. Bizi her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum"

31 MART 2024 İSTANBUL SEÇİM SONUCU

31 Mart'ta gerçekleşen seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu %51 oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı oldu. Gece yarısına doğru kesinleşen seçim sonuçları sonrası Murat Kurum'da açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu?

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Gündem Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Seçimi Ankara Belediye Başkanı CHP Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine katılım oranı kaç? AK Parti ve CHP kaç büyükşehiri aldı? Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? 31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? Resmi Gazete bugün (1 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! AK Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller AK Parti'den CHP'ye geçti? Neler Oluyor Hayatta Canlı İzle I Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title