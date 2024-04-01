Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu?

31 Mart'ta gerçekleşen seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu %51 oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı oldu. Gece yarısına doğru kesinleşen seçim sonuçları sonrası Murat Kurum'da açıklamalarda bulundu. Peki, Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi?

MURAT KURUM SEÇİM SONRASI NE DEDİ?

Murat Kurum,"Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız, proje ve hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

İstanbulluların bir kardeşi ve evladı olarak bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bilfiil 39 ilçemizde teşkilatlarımızla, adaylarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce proje ve eserlerimizi paylaştık. Bizi her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum"

31 MART 2024 İSTANBUL SEÇİM SONUCU

31 Mart'ta gerçekleşen seçim sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu %51 oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı oldu. Gece yarısına doğru kesinleşen seçim sonuçları sonrası Murat Kurum'da açıklamalarda bulundu.