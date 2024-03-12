Murat Kan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Murat Kan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Murat Kan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Kan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Murat Kan nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT KAN KİMDİR?

Murat Kan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.