Futbolun kalbinde kritik bir rol üstlenen kalecilik mevkisi, her zaman takımın kaderini belirleyen en önemli pozisyonlardan biri olmuştur. Türkiye'nin parlayan genç yeteneklerinden Muhammed Şengezer ise, bu zorlu görevi üstlenirken hem fiziksel özellikleri hem de saha içi performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Muhammed Şengezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Muhammed Şengezer hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde!

MUHAMMED ŞENGEZER KİMDİR?

Muhammed Şengezer, Türk futbolunun kalecilik mevkisinde parlayan genç yeteneklerinden biridir. 1997 doğumlu bu oyuncu, futbola Bursa'da başlamış ve kısa sürede kendisini göstererek profesyonel arenaya adım atmıştır. Kariyerine güçlü adımlarla devam eden Muhammed, hem Türkiye liglerinde hem de uluslararası arenada adından söz ettirmektedir. Özellikle 1,92 metre boyundaki fiziksel avantajı ve refleksleriyle kalede güven veren bir isimdir.

MUHAMMED ŞENGEZER KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Şengezer 5 Ocak 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan başarılı kaleci, kariyerinin en verimli dönemlerini yaşamaktadır. Bu yaş, profesyonel kaleciler için genellikle performansın zirve yaptığı ve deneyimin arttığı bir dönem olarak kabul edilir. Dolayısıyla Muhammed'in hem fiziksel gücü hem de oyun bilgisi açısından önemli bir olgunluk evresinde olduğu söylenebilir.

MUHAMMED ŞENGEZER NERELİ?

Bursalı olan Muhammed Şengezer, Türkiye'nin önemli futbol altyapılarından biri olan bu şehirde yetişmiştir. Bursa, uzun yıllardır Türk futboluna kaliteli oyuncular kazandırmasıyla bilinir. Muhammed'in bu köklü altyapıdan gelmesi, onun disiplinli çalışma prensiplerinin ve futbola olan tutkusunun temellerini oluşturmuştur. Bursa, sadece futbolun değil, spor kültürünün de güçlü olduğu bir şehir olarak onun gelişiminde kritik rol oynamıştır.

Bursa'da futbola başlayan birçok yetenek gibi Muhammed de genç yaşta önemli kulüplerin radarına girmiştir. Altyapı döneminde gösterdiği performans, onu kısa sürede profesyonel seviyeye taşıyan temel faktörlerden biri olmuştur. Şu an geldiği noktada, Bursa'nın futbol kültürünün ona kattığı disiplin ve teknik beceri ön plandadır.

MUHAMMED ŞENGEZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Güncel olarak Muhammed Şengezer, Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir FK'da forma giymektedir. 2 Eylül 2019 tarihinde Başakşehir ile profesyonel sözleşme imzalayan Muhammed'in sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam etmektedir. 20 Ağustos 2025'te ise sözleşme uzatması yaparak kulüpteki uzun soluklu kariyerine yeşil ışık yakmıştır.