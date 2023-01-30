Müge Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müge Kılıç'ın hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Müge Kılıç geliyor. Peki, Müge Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, evli mi? Müge Kılıç ile ilgili detaylar yazımızda...
TV sunucusu Müge Kılıç'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Müge Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...
MÜGE KILIÇ KİMDİR?
Müge Kılıç sunucu ve Fenerbahçe kongre üyesidir. Müge Kılıç, 2004-2008 yılları arası İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunudur. Ayrıca 2008-2010 yıllarında Marmara Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi yüksek lisans yapmıştır. Müge Kılıç haber programı sunucusudur.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Müge Kılıç'ın İnstagram'da 660 bin takipçisi bulunmaktadır.