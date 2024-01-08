Müge Anlı Yusuf Kavuk katili kim çıktı? SON DAKİKA! Müge Anlı Yusuf Kavuk olayı ne oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün seyirciyi ekrana kilitliyor. İzleyiciler tarafından Yusuf Kavuk cinayetinin katili kim çıktı araştırılmaktadır. Arama motorlarında Yusuf Kavuk olayı sorgulatılıyor. Peki, Müge Anlı Yusuf Kavuk katili kim çıktı? SON DAKİKA! Müge Anlı Yusuf Kavuk olayı ne oldu? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI YUSUF KAVUK OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'nın 4 Ocak Perşembe günü yayınlanan programında, Yusuf'un ağabeyinin katılımıyla gerçekleşen özel bölümde, son dakika bilgileri paylaşıldı. Yusuf'un kız arkadaşı olduğu belirtilen Derya, Derya'nın annesi, kuzeni ve Harun isimli şahıs gözaltına alındı. Programda daha önce ortaya atılan Derya ile Harun'un ilişkisi iddiasını destekleyen AVM güvenlik kamerası görüntüleri de 4 Ocak tarihli bölümde paylaşıldı.

MÜGE ANLI YUSUF KAVUK KATİLİ KİM ÇIKTI?

Müge Anlı yeni bölümünde arkadaşı Yusuf Kavuk'u öldürdüğünü itiraf etti. Harun ve Derya tutuklanarak cezaevine gönderildi.