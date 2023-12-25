Müge Anlı hafta içi her gün ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan Mustafa Hakkulu'nun katili bulundu mu merak konusu oldu. Arama motorlarında İsa Dumlu kimdir sorgulatılıyor. Peki, Müge Anlı Mustafa Hakkulu katili kim? Müge Anlı İsa Dumlu kimdir? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI MUSTAFA HAKKULU KATİLİ KİM?

Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan ve dün cansız bedeni bulunan Mustafa Hakkulu'nun yakın arkadaşı İsa Dumlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında cinayeti itiraf eden Dumlu, "Karıma laf söyledi ben de öldürüp köprüden attım" dedi. Hakkulu'nun kız kardeşi ise duydukları karşısında sinir krizi geçirdi.

MÜGE ANLI İSA DUMLU KİMDİR?

Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına konuk olan 27 yaşındaki 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri gerdi konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet anını anlatan Dumlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben o gün Mustafa'ya para verdim. Birkaç saat sonra Mustafa'yı yeniden aradım kafam bozuk olduğu için ona gel takılalım dedim. Ailevi meselelerim vardı. Sonra Mustafa ağabeyle buluştuk onun aracını bir yere bırakıp benim araçla devam ettik. Biraz dolanıp alkol aldıktan sonra geri döndük. Ben telefonumla uğraşırken eşimin fotoğraflarını gördü. Eşime ağza alınmayacak laflar söyleyince ben de dayamadım. Olay yaşandı ve onu orada bıraktım. Öldürdüğüm silah bende ve ruhsatsız. Silah benim aracımdaydı. Aramızda bir tartışma olmadan ben direkt vurdum."