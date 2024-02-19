Müge Anlı Erva kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir?

Almanya'da yaşayan Hüseyin, evden kaçan eşi Erva ve 9 aylık kızını bulmak için İstanbul'a gelerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Türkiye'ye gelerek başka bir adama kaçan Erva, kısa sürede yayına gelerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Peki, Müge Anlı Erva kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Erva gerçek adı ne, olayı nedir?

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

MÜGE ANLI EVRA KİMDİR?



Erva, kısa sürede yayına gelerek akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Erva, Hüseyin'in eşi değil kuzeni olduğunu, bebeğin de annesi değil ablası olduğunu ileri sürdü. Hüseyin ile çekilen görüntülerin hepsine yüzünün montajlandığını söyleyen genç kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan küçük bebekle ilgili de konuşan Erva, "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime. DNA testi istiyorum" ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın gösterdiği bebek ultrason görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söyleyen Erva, "Ben adım Erva değil. Ben Esin'im. Kimliğim yok, nüfusa gittiğimde adım başka çıkıyor" ifadelerini kullandı. Evlilik cüzdanındaki fotoğraf ve ismine rağmen her şeyi inkar eden Erva, Hüseyin ile çekilen nişan, kına ve dans videolarındaki kişinin kendisi olduğunu ancak hepsinin montajla yapıldığını savundu.

ERVA ANNESİNİ BİLE REDDETTİ

Erva nişan gününden annesiyle olan fotoğrafında da annesinin o olmadığını iddia etti.