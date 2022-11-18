Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün olduğu gibi bugün de heyecanla takip edildi. Ekranlara gelen Müge Anlı'nın dudağındaki farklılığı fark edenler ise Müge Anlı dudağına ne oldu? sorusunu araştırdı. Peki, Müge Anlı dudağına ne oldu? Müge Anlı dudağına neden dikiş atıldı?

Müge Anlı dudağına ne oldu? sorusu merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı'nın dudağındaki farklılık detayı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Müge Anlı dudağına ne oldu? sorusu merak edildi.

MÜGE ANLI DUDAĞINA NE OLDU?

18 Kasım günü canlı yayına geç çıkan Müge Anlı'nın dudağında farklılık fark edildi. Müge Anlı ise programa başlarken şöyle açıkladı; "Bugün yayını biraz geç açmak zorunda kaldık. Küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı. Sabah Lokum'la oynarken Lokum'un dişi geldi dudağıma"

Müge Anlı canlı yayında, "Köpeği ısırdı falan diye yazmayın, çocuğun (Lokum) da suçu yok. Suç benim. Hiçbişey de yapmadı çocuğum. Ona da bişey yazılmasın lütfen" dedi.