MÜGE ANLI CANLI İZLE 8 ARALIK | Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

8 ARALIK MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Üst kat komşusuyla kaybolmuştu, 18 yaşındaki genç kız bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan üst komşusuyla kaçan 18 yaşındaki genç kız bulundu. Mehmet ve Melis Özge Gürdoğan Beyoğlu karakoluna götürüldü. Karakola giden anne ve kız kardeşi Melis'i ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Mehmet ile kalacağını söyleyen genç kız ifadesinin ardından karakoldan ayrıldı.

8 aydır aradığı kızı Müge Anlı'da bulundu. 3 çocuk annesi Büşra canlı yayında...

Kızından 8 aydır haber alamayan Ümmü Hanım'ın kızı Büşra Cam bulundu. Büşra, annesiyle telefonda konuştuğunu eşine boşanma davası açtığını söyledi. Ailesinin arkasında olmadığını söyleyen üç çocuk annesi Büşra geri gelmeyeceğini söyledi.

Zoraki diplomat mağdurları canlı yayında...10 kadın, toplamda 10 milyon 298 bin TL kaptırdığını iddia ediyor.

Canlı yayına gelen genç kadın, annesiyle Gültekin adlı kişinin uzun ilişkisi olduğunu, kendisinin konsoloslukta vize işlerine baktığını bildiğini söyledi. Gülbin Hanım'ı yayında görünce dolandırıldıklarını anladığını söyleyen kişi iki arabasını sattığını ve bütün parasını bu kişiye gönderdiğini anlattı.

Vurulup, çıplak ayakla yürüdüğü söylenen güzergah. Sıdıka Çelik'in ölümündeki şüpheler...

Muhabir, Sıdıkla Çelik'in yaşadığı Konya'daki evine gitti. Komşulardan aldığı bilgileri aktarırken 'Sıdıka'nın hiçbir şekilde intihar etmeyeceğini' söylediklerini ve ogün orada silah sesi duymadıklarını söyledi. Bahçedeki kanlara dikkat çeken komşular bunu sorduklarında, Sıdıka'nın eşinin 'cam kesti' diye söylediğini söylediler.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk televizyon sunucusu ve gazeteci.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti. Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı.Bu evlilikten 1 kızı oldu.