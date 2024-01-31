MÜGE ANLI CANLI İZLE! 31 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV'decanlı yayınlanıyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

3267. Bölümde, Hasan Hüseyin Çelik'le birlikte kaybolan aracında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan görüntülere göre iki kişi görüldüğü ve bunlardan birinin oto tamircisi olabileceği konuşuldu. Oto tamircisi Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmadan bir kaç gün önce aracını tamir için götürdüğü Raci Çoban'dı. Raci Çoban, aracı getirdiğini damadının arabasını bozduğunu söylediğini binip birlikte test ettiklerini anlattı. Hasan Çelik'in damadının iş arkadaşları konuştu: 'Eşimin akrabaları beni darp ettiler dedi.' İş arkadaşının iddiası ise, Şerife Çiçek'in eşinin darp edildiğini anlattığı yönündeydi. Bu darp edilmenin sebebi Uğur'un babasının, kendisine verdiği ev ve arabayla ilgili olabileceğini söyleyen gizli tanık, bu ilişkide baskın olan kişinin Şerife olduğu görüşündeydi. Boşanma aşamalarına geldiklerini ama Şerife'nin hamilelik yalanı yüzünden boşanmadıklarını da söyledi.