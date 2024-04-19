Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor.Ünlü televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 19 Nisan yayını için canlı izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşananlar ve detaylar haberimizde. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 19 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alıkonduğu söylenen baba canlı yayında. Kızlarının iddialarına ne yanıt verecek?

Azmi Bey'in eski sevgilisi Sebahat Hanım, "sen bana sözler verdin, yanındaki kadın için beni yarı yolda bıraktın. O kadın için bana tokat attın. 11 ay sonra başkalarıyla mesajlaştın, görüntülü konuştun" dedi. Azmi Bey, Sebahat'a ısınamadığını, onunla anlaşamadıklarını söyledi.

Alıkonduğu söylenen baba, eski sevgilisi ve kızlarıyla yüzleşiyor. ''Eşlerinin evlerini sevmesiyle tanıdım.''

Ayide Hanım'ı tanıdığını iddia eden çok sayıda kişi olduğu söylendi. Yayına bağlanan eski eşinin kızı ise, Ayide'nin bir sürü ev eşyası alıp babasına ödettiğini, Cennet ve Gülşen'i görünce kendisi ve ablasının aklına geldiğini, Ayide'den çok çektiklerini, ona hakkını helal etmediğini söyledi.

Ünlü sanatçının kızından filmleri aratmayan hikaye. Akpınar'ın kızının aradığı annesini Müge Anlı izleyicisi buldu.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarı ile Suphiye Orancı'ya ulaşıldı. İzleyici Suphiye Hanım'ın kapısına kadar gitti. Suphiye Orancı "benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" diyerek polis çağırdı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!