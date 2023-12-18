MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

18 ARALIK MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

İstanbul Küçükçekmece'deki evinden kaybolmuştu. Kaybının beşinci gününde 'Sevgi İzi' sayesinde bulundu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Halkalı polis merkezinden gelen habere göre kayıp olan kişinin hastanede olduğunu söylendi. Epilepsi krizi geçirdiği gerekçesiyle yoğun bakımda tedavisi başlayan kişinin ablası hastaneye gitmek üzere yayından Müge Anlı'ya teşekkür ederek ayrıldı.

Ailesi hayatından endişe ediyordu, Kaybının 14. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Güldane Taşhan yayına video gönderdi. Videoda kendi isteğiyle gittiğini bir yerde bulaşıkcı olarak çalıştığını aileden kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Görüntülü olarak yayına bağlanıp ağabeyiyle yüzleşen genç kadın 'kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' diyerek dönmeyi kabul etmedi.

14 yıl önce evlatlık verilen ikizlerini arıyordu. Nuriye Yakdemir'in çocukları bulundu.

14 yıl önce evlatlık verdiği ikizleri bir günde bulundu. Nuriye Yakdemir kızının sesini ilk kez duydu. Hatice, kendisini büyüten ailesini çok sevdiğini onlarla kalmak istediğini biyolojik annesiyle görüşmek istemediğini söyledi. Anne Nuriye Yakdemir gözyaşları içinde kızına seslenirken ikizlerin kardeşleri olduğu da ortaya çıktı.

Evinde yengesinin dövüldüğü söylenen kayınbirader ifade veriyor. Sıdıka Çelik'in şüpheli ölümüne ilişkin hareketli dakikalar...

Emrah ve Ceren Çelik iddiaları reddederek emniyete götürüldü. Kayınbiraderi Emrah Çelik, Sıdıka'nın kendi evinde dövülmediğini söylerken 'Sıdıka neden öldü?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.