Müge Anlı CANLI İZLE! 15 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Müge Anlı: ''Sağanak yağış nedeniyle sele teslim olan Antalya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hem de İliç İlçesinde toprak kaymasından dolayı şu an hala göçük altında bulunan 9 işçimiz için dualarımızı gönderiyorum''

Davut Çakır'ın kaybındaki şüpheler: ''Yeğenimin yönlendirdiği 3 kişi tarafından kaçırıldı''

Davut Çakır'ı aramak için kızı ve eşi canlı yayına çıktı. Eşiyle bir süre ayrı olduğunu kardeşi yüzünden kavga ettiklerini söyledi. Davut Çakır'ın kızı kuzeni Harun'un çok dengeli biri olmadığını babasının kaybında şüphe duyduklarını söyledi.

Bedriye Kılıç davasında Tayfur Kılıç karısını öldürmediğini söyleyerek itirafı reddettiği bilgisi verildi. Babası Adem Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Tayfur Kılıç'ın ise tutukluğuna karar verildiği söylendi.

19 yıl önce kaçırılan 2 yaşında bir çocuk hayatta mı, öldürüldü mü?

Mecit Bey canlı yayında taraflarla yüzleşiyor. Gülbani Hanım yaşadıkları ilişkiyi reddederken Mecit Bey ilişki yaşadıklarını söyledi. Yasemin Hanım'ı tanımadığını yineleyen Mecit Bey, 'çocuk bu iki kadından çıkacak' dedi.

Ailesi hayatından endişe ediyordu. 56 yaşındaki 3 çocuk babası bulundu. Davut Çakır Afyonkarahisar'da bulundu. Kendi isteğiyle evden ayrıldığını söyleyen adam iyiyim mesajını gönderdi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.