MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 28 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250

Müge Anlı'nın 28 Mayıs tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 28 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

76 yaşındaki annen, evladı için gözyaşları döktü ancak Bülent Dalgın'dan 26 gündür haber yok.

yok. 24 yıl aradıkları çocuklarını Müge Anlı yarım saatte buldu. "Ailem ve kardeşlerimle görüşmek istemiyorum" dedi.

Üfürükçülükten ev dolandırıcılığına uzanan iddiaların odağındaki Yaşar hakkında yayına bağlanan bir kadın; "Beni sevdiğini, sevgilisini ise öldüreceğini söyledi" dedi.

Söz verip izini kaybettiren kaçak sevgili Yaşar, canlı yayında evin bugünkü değeri üzerinden senet imzaladı!

47 yaşındaki Yılmaz Çetin'de 51 gündür, 44 yaşındaki Tuncay Özdem'den ise 17 gündür haber yok!

Borç yüzünden birileri ile kavga ettiği söylenen arkadaşı canlı yayında bağlandı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE (LİNK)