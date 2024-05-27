MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 27 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 27 Mayıs tarihli canlı yayınına dair izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşananlar ve detaylar hakkında bilgi almak isteyenler, canlı yayını izlemek için link arayışına girdi.
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Demet Özdemir'den Müge Anlı'nın iyilik hareketine destek.
- Müge Anlı, Demet Özdemir'in dört adet akülü tekerlekli sandalye getirdiğini açıkladı.
- Söz verip izini kaybettiren kaçak sevgiliyi Müge Anlı buldu. 56 yaşındaki kadın suçladığı sevgilisi ile karşı karşıya.
- Aldığı eve karşılık tarla vereceğini söyleyip ortadan kaybolmuştu. Yaşar Bey canlı yayında. Ayten Akyol ile yüzleşen adam evi aldığını kabul etti. Resmi nikahlı eşiyle 10 yıldır ayrılmaya çalıştığını anlattı. Ayten Akyol yuvasını ben yıkmadım dedi. Programa çok sayıda telefon geldi. Yaşar Bey'in çok sayıda kişiyi üfürükçü olduğu iddiasıyla dolandırdığı iddia edildi.
- 24 yıl aradılar, Müge Anlı yarım saatte buldu. 'Ailem ve kardeşlerimle görüşmek istemiyorum'
- Tüm kardeşleri stüdyoda ona kavuşmak için canlı yayında. Müge Anlı ekibine konuşan Özge Zehra'nın ailesiyle görüşmek istemediğini, kendisinin ailesi olduğunu ve asla onları görmek istemediğini söylediği bilgisi geldi. Canlı yayında seslenen ablası ise onu görmek istediklerini söyledi.
- Kayıp kızı ve annesini tanıyan tanık konuştu. 'Kızı ancak sevgilisi ile kötü olduğunda aklına gelir'
- Tanık, Selin'in annesinin sevgilisine karşı bir öfkesi olduğunu söyledi. Aydın adlı kişinin dükkanının camlarını kırdığını iddia etti. Annesi Yeliz Hanım'ın Aydın Bey'le arası iyi olduğunda kızı Selin'i düşünmediği sözlerine ekledi. Kaybolmadan önce Selin'in darp edildiğini de anlattı.