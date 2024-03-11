MÜGE ANLI CANLI İZLE! 11 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kaybının 5. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Endişeli anne, kızına kavuştu.

İlköğretim terk olan Eda Nur Hanım, en büyük hayalinin veteriner olmak olduğunu ama okuyamadığını çok pişman olduğunu, artık her şey için çok geç olduğunu açıkladı.

Annesi Ali Cabbar dediği kişi ile kaçtığını söyledi. 22 yaşındaki genç kız yayının ardından bulundu.

Müge Anlı kaybının 4. Gününde bulunan Cemile'nin, 2 aylık hamile olduğunu ve Ali Ekber ile remi nikahlı şekilde evlenmeyi düşündüğünü açıkladı.

Tencereleri ve perdeleri ile kaybolmuştu. 3 çocuk annesi yayının ardından bulundu.

33 yaşındaki Emine Aytekin'in 1 Mart Cuma günü Osmaniye'den kaybolduğu anne Müşide Hanım'ın kızını aramak için stüdyoya geldiği açıklanmıştı. 3 çocuğunu eve kilitleyip tencere ve tavalarıyla kaçan Emine Aytekin yayının ardından bulundu.

17 yaşındaki Medine Kolay ve 22 yaşındaki Seher Allıtekin aranıyor.

17 yaşındaki Medine Kolay'ın İzmir'den kaybolduğu babası Mehmet Kolay'ın kızını aramak için stüdyoya geldi. 22 yaşındaki Seher Allıtekin ise -5 Mart Salı günü İstanbul Kartal'dan kaybolduğu, anne Bedriye Allıtekin ve ağabey Musa Allıtekin'in Seher'i aramak için stüdyoya geldiği belirtildi. Seher'in rehin alındığına dair Instagram hikayesinde bir yazı paylaştığı konuşuldu.

Annesi 6 aydır, eşi 15 gündür göremiyordu. 45 yaşındaki adamın Irak'a gittiği öğrenildi.

Mesut Günaltay'ın 14 Şubat sevgililer gününde Irak'a gittiğini ortaya çıktı.

MÜGE ANLI İZLE!