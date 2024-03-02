MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu?

MSÜ Sınavında telefon yasak mı? Sorusu, 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak olan kişilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Millî Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) yapılacaktır. Peki, MSÜ Sınavında telefon yasak mı? MSÜ telefon serbest mi, telefon sokuluyor mu?

MSÜ SINAVINDA TELEFON YASAK MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre MSÜ sınavında yasak olan eşyalar arasında cep telefonu da yer almaktadır. Buna göre MSÜ Sınavında telefon yasaktır. Düzenlenmekte olan sınavlarda Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük gibi birçok aksesuar ve cihaz kullanımı yasaktır. Sınav binalarına bu eşyalar ile giriş yapılamamaktadır.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.