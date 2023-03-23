Milli Savunma Üniversitesi tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavına az zaman kala adaylar arama motorlarında MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yeri nereden, nasıl bakılır? 2023 MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı! araması yaptı.

2 Nisan günü gerçekleşecek olan MSÜ sınavına kısa süre kaldı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından uygulanacak olan sınava girecek adaylar ise sınav giriş yerlerini araştırıyor. Arama motorlarında MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yeri nereden, nasıl bakılır? 2023 MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı! araması yapıldı.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2 Nisan günü gerçekleşecek olan MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM sitesi üzerinden sınav giriş yeri sorgulaması yapılıyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA!