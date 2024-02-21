MSÜ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 MSÜ sınav yerleri sorgulama! MSÜ sınavı ne zaman?
2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav yerlerinin sorgulanabileceği tarih ve saat merak ediliyor. Adaylar, MSÜ giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyorlar. MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı ve MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri sorgulama! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ giriş yerleri açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi 2024 sınavı öncesinde adaylar sınav giriş belgelerini bekliyor. MSÜ sınav yerlerinin açıklanacağı tarih için heyecan dorukta. 2024 MSÜ sınav yerleri sorgulama! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ giriş yerleri açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), ÖSYM takviminde belirlenmiş durumda. 2024 MSÜ sınav yerleri sorgulama! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ giriş yerleri açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...
MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için giriş belgeleri, sınavdan bir hafta önce erişime açılacak. Dolayısıyla, şu an için henüz giriş belgeleri yayımlanmadı.
Adaylar, sınavın yapıldığı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden Sınava Giriş Belgelerini alabileceklerdir.
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MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024?
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, 3 Mart 2024 Pazar günü saat 10:15'te ÖSYM tarafından düzenlenecek.