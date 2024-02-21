MSÜ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 MSÜ sınav yerleri sorgulama! MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 sınavı öncesinde adaylar sınav giriş belgelerini bekliyor. MSÜ sınav yerlerinin açıklanacağı tarih için heyecan dorukta. 2024 MSÜ sınav yerleri sorgulama! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ giriş yerleri açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), ÖSYM takviminde belirlenmiş durumda. 2024 MSÜ sınav yerleri sorgulama! MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ giriş yerleri açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için giriş belgeleri, sınavdan bir hafta önce erişime açılacak. Dolayısıyla, şu an için henüz giriş belgeleri yayımlanmadı.

Adaylar, sınavın yapıldığı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden Sınava Giriş Belgelerini alabileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, 3 Mart 2024 Pazar günü saat 10:15'te ÖSYM tarafından düzenlenecek.