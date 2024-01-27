Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL zam gelecek? 27 Ocak Cumartesi güncel motorin fiyatları 2024!

Motorine zam var mı? Sorusu, zamanlarda Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının son durumu merak edilirken en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Yeni gelişmeye göre Motorine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL zam gelecek? Sorusu gündemde. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL zam gelecek?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir zam yansıyacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmenin 29 Ocak Pazartesi itibariyle geçerli olacağı öğrenildi. Akaryakıt sektör kaynaklarının aktardığına göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir fiyat artışı yansıyacak. Benzin ve LPG'de ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine yapılan son zam 20 Ocak'ta pompaya yansımış, motorin litre fiyatı 1 lira 15 kuruş artmış, 24 Ocak'ta ise benzine yansıyan zamla fiyatlar 1 lira 46 kuruş artmıştı. 18 Ocak'ta da LPG'ye yansıyan zamla fiyatlarda 40 kuruşluk artış kaydedilmişti.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 38,38 TL, motorinin litre fiyatı 40.21 TL

Ankara'da benzinin litre fiyatı: 39,04 TL, motorinin litre fiyatı: 40,98 TL

İzmir'de benzinin litre fiyatı: 39.25 TL, motorinin litre fiyatı: 41.19 TL

LPG ise ortalama 20 TL bir fiyat üzerinden satılıyor.