Motorine zam gelecek mi? 31 Ocak itibariyle motorin ne kadar olacak?

Motorine zam gelecek mi? 31 Ocak itibariyle motorine ne kadar olacak? soruları vatandaş tarafından merak ediliyor. Eğer bu zam gerçekleşirse, İstanbul'da benzinin litresi 40,38 liraya, motorinin litresi ise 43,02 liraya yükselecek. Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar, sürücülerin bütçelerini zorlarken, gelecek değişikliklerle ilgili belirsizlik devam ediyor. Bu kapsamda, motorin fiyatlarına bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş, benzin fiyatlarına ise 2 TL zam beklentisi bulunmaktadır. Detaylar haberimizde...

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Son gelecek zamla benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar şu şekilde olacak:

İstanbul'da benzinin litresi 40,38 TL,

Ankara'da benzinin litresi 41,07 TL,

İzmir'de benzinin litre fiyatı 41,29 TL

Motorin litre fiyatı ise İstanbul'da 43,02 TL,

Ankara'da 43,78 TL

İzmir'de 43,97 TL

LPG ise ortalama 20 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alarak rafineriler tarafından belirlenmektedir. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından uygulanmaktadır.