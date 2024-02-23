MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Merak edilmekte ve halka arzına gündeme gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama bu hafta gerçekleşecek. Bu kapsamda Mogan Enerji halka arzının yer alacağı bankalar merak ediliyor. Peki, MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz tarihi henüz belli olmadı. Mogan Enerji halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil ancak Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 28 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında talep toplaması öngörülmektedir.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ TL?

Taslak izahname bilgilerine göre Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fiyatı 11.33 TL. Lot sayısı ise 262 milyon 635 bin olarak belirlendi. Mogan Enerji halka arz büyüklüğü 2 milyar 975 milyon 654 bin 560 TL olacak. Hisseler, bireysele eşit yöntemiyle dağıtılacak.

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına 2.6 milyon kişi katılması halinde kişi başına 101 lot verilecek.

MOGAN ENERJİ HAKKINDA

Mogan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımlarını yenilenebilir enerji santrallerine yönlendirerek çevresel sürdürülebilirlik ve karbon emisyonu azaltımına odaklanmıştır. Bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. Şirket, bu santraller aracılığıyla yılda yaklaşık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.