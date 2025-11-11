Haberler

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ücreti belli oldu mu?

Güncelleme:
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yaklaşırken heyecan dorukta. Katılımcılar hem bilet fiyatlarını hem de büyük ikramiye tutarını merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ücreti belli oldu mu?

Yılın en çok merak edilen şans oyunlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları başladı. Katılımcılar, bilet fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını merak ediyor. Peki, 2025 yılı yılbaşı çekilişi biletleri ne kadar ve büyük ikramiye tutarı belli oldu mu? İşte detaylar ve kazananları bekleyen dev ödüller haberin devamında yer alıyor.

YARIM OLARAK MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletler üç farklı türde satışa sunuldu: çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet. Yarım bilet fiyatı 400 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu bilet türü, tam bilete göre ikramiyenin yalnızca yarısını kazanma hakkı sağlıyor. Örneğin, büyük ikramiyeyi kazanan biletin yarım bilet olması durumunda, kazanan kişi büyük ikramiyenin yarısını alacak. Böylece hem daha uygun fiyatla katılım sağlanabiliyor hem de ikramiye kazanma şansı korunuyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2025 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı kesinleşti. Bu yılın büyük ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı ve dağıtım garantili olacak. Yani büyük ikramiyeyi kazanan bilet ya da biletler ne olursa olsun, ikramiye satılan biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Böylece, büyük ödül mutlaka sahiplerini bulacak. Toplam dağıtılacak ikramiye miktarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek. Çekiliş, televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanacak ve sonuçlar resmi olarak millipiyangoonline.com adresinden duyurulacak. Katılımcılar, amorti ve teselli sonuçları da dahil olmak üzere tüm ikramiye kazanan numaraları bu platformdan takip edebilecek.

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango, Türkiye'de devlet tarafından düzenlenen ve halka açık şekilde gerçekleştirilen bir şans oyunudur. Katılımcılar bilet satın alarak çekilişlerde ikramiye kazanma şansı elde ederler. Biletler tam, yarım ve çeyrek olarak satılır; kazanan numara ile bilet türüne göre ödül miktarı değişir. Özel kategoriler arasında amorti ve teselli bulunur; amorti son rakama bağlı ikramiyeleri kapsarken, teselli ise büyük ikramiyeyi kazanan biletin numarasından yalnızca tek rakam farklı olan biletleri ödüllendirir. Milli Piyango, yıl boyunca düzenlenen çekilişlerin yanı sıra özellikle yılbaşı çekilişi ile yüksek ikramiyeler sunarak büyük ilgi görür.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
