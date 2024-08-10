MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda?

Türkiye- Brezilya maçı canlı izleme linki! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Türkiye-Brezilya maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. TRT 1 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Brezilya maçı şifresiz mi? Türkiye-Brezilya maçı canlı izle!

BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya-Türkiye Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18:15 de oynanacak.

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BREZİLYA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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