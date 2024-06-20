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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Futbol severlerin merakla beklediği Türkiye - Portekiz maçının tarihi ve saati belli oldu. Bu önemli müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın detayları haberimizde...

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 grup aşamasında üç maça çıkacak. İlk maçını Gürcistan'a karşı oynayacak olan A Milli Takım, ayrıca Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak. Portekiz maçı, Almanya'da BVB Dortmund Stadyumu'nda gerçekleşecek ve bu maçla birlikte Türkiye Milli Takımı'nın toplam 628. maçı olacak. Türkiye'nin 101 yıllık futbol tarihinde 341'i resmi, 285'i özel olmak üzere 626 maçı bulunmakta; bu maçlarda 242 galibiyet, 148 beraberlik ve 236 yenilgi elde edilmiş. Türkiye, Portekiz ile daha önce 9 kez karşılaştı ve bu maçlardan 2 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Grup aşamasının son maçında ise Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. Türkiye - Portekiz maçı ise ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Portekiz maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım, EURO 2024'te ikinci maçını Portekiz'e karşı yapacak. Grubun diğer maçında ise Çekya ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Bu karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım'ın grup aşamasındaki son maçı Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da gerçekleşecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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