Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Milan Real Madrid hazırlık maçına saatler kaldı. Birçok kişi Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı merak ediyor. Hazırlık maçında Arda Güler'in yer alıp almadığı araştırılıyor. Peki, Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MILAN- REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid bu gece Milan ile ABD'de ilk hazırlık maçına çıkacak. Arda Güler Real Madrid'in ABD kampında yer alan isimlerden biri oldu. Milli takım maçları nedeniyle birçok oyuncusu izinde olan Real Madrid'in Milan maçı kadrosunda Arda Güler'in de yer alması bekleniyor.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarına ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda devam etti. Real Madrid'in bugün AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde düzenlediği antrenmana Arda Güler de katıldı.

MILAN- REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan- Real Madrid maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Milan Real Madrid maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sport Plus sahipleri bu akşamki Milan Real Madrid maçını şifresiz izleyebilecekler.

MILAN- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Arda Güler'in de forma giymesi beklenen Milan - Real Madrid maçı Türkiye saati ile gece 03.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.